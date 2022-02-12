توب 5: دول عديدة تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا فورًا.. وفوز تاريخي للأهلي على الهلال

2022/02/12 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دعوة دول عديدة، بينها الإمارات والسعودية، مواطنيها بمغادرة أوكرانيا، وسخرية مسؤول روسي رفيع من إرسال أمريكا قوات لبولندا، مرورًا بفوز الأهلي المصري يفوز على الهلال السعودي في مونديال الأندية، وصولا إلى فاتورة ضرائب إيلون ماسك التي لن تدفع تسلا سنتًا واحدًا منها...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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