وفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم مار أدى الثاني

2022/02/12 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن المجمع السنهادوسي للكنيسة الشرقية القديمة، وفاة البطريرك مار أدى الثاني جاثليق، بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم.

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وذكر المجمع، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 شباط 2022)، أن "قداسة البطريرك مار أدى الثاني جاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، توفي عن عمر ناهز الرابعة والسبعين إثر مرض ألمّ بقداسته منذ فترة، بعد أن كان قد اعتلى الكرسي البطريركي للكنيسة لمدة خمسين عاما".

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