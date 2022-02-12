غاز الشمال يتخطى الحلة في السلوي الممتاز

2022/02/12 | 21:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل فريق غاز الشمال نتائجه المميزة في الدوري الممتاز بكرة السلة 2021/ 2022.وتغلب غاز الشمال هذه المرة على فريق الحلة بنتيجة 105 مقابل 74.وكان اللاعب ريكان عبدالله، أفضل لاعب بالمباراة بتسجيله 32 نقطة.ولم يكتفِ عبد الله بتسجيل النقاط وإنما حقق أيضاً 5 ريباوند وتمكن من تحقيق 6 اسيست.

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