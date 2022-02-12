المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم للدورة 45

2022/02/12 | 21:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم سيكون من خلال الدخول الى موقع مجلس القضاء الأعلى لملء استمارة التقديم وسحبها.

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