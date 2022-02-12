الموانئ تحدد أهمية تأجير وحداتها البحرية

2022/02/12 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت شركة الموانئ العراقية، اليوم السبت، تفاصيل تأجير وحداتها البحرية خارج المياه الإقليمية، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت لزيادة المردودات المالية للعراق. وقال المتحدث باسم الموانئ، أنمار الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم استحصال موافقة مجلس الوزراء لتأجير الوحدات البحرية خارج المياه الإقليمية، حيث لدينا الرافعة العملاقة (ابا ذر) بحمولة الفي طن وكذلك لدينا أسطول من الحفارات البحرية والساحبات".وأضاف، أن "تأجير الوحدات البحرية العراقية له مردودات مالية كبيرة"، مبيناً "في السابق كانت الموانئ تؤجر وحداتها البحرية في اليمن وعدن وكثير من الدول الاقليمية القريبة".ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على قيام الشركة العامة لموانئ العراق بإيجار الوحدات البحرية خارج المياه الإقليمية.

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