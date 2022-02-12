2022/02/12 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى الأندية الإحترافية..علم وقيادة وشرف مهنة – حسين الذكر لم تعد لعبة كرة القدم خاصة وقبلها الرياضة عامة ..مجرد اجراء مسابقات وتحقيق فوز مهاري بتفوق نقاط على المنافس واسعاد شريحة الجماهير الواسعة وتحقيق أرباح من تجارة كرة القدم بعنوانها البسيط ..بل أصبحت اليوم جزء من العولمة بل تعد ذراعها الأقوى في […]

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