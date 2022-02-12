2022/02/12 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد الكرة يؤكّد إستقالة السفاح من رئاسة رابطة اللاعبين بغداد- الزمان أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن يونس محمود قد استقال رسمياً من رئاسة رابطة اللاعبين الدوليين القدامى، ولا يشغل أي منصب آخر غير مهمته باتحاد الكرة. وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة في تصريح صحفي تعقيبا لما صرح به عضو الهيئة العامة […]

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