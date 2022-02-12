2022/02/12 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد التجذيف يوقّع عقداً مع مدرّب تونسي للإشراف على المنتخبات الوطنية الأولمبية تناقش أسباب عزوف المرأة عن ممارسة الرياضة بغداد- الزمان بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، أقامت اللجنة النسوية محاضرة خاصة عن واقع الرياضة النسوية في العراق، والتي تمحورت حول موضوع عزوف المرأة عن ممارسة الرياضة.وألقت المحاضرة عضو اللجنة النسوية لينا […]

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