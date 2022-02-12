الزراعة تحدد المساحة المنفذة للخطة الشتوية في البصرة

2022/02/12 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، المساحة المنفذة للخطة الشتوية في محافظة البصرة.وتحدثت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، عن “تنفيذ الخطة الموضوعة لهذا الموسم من خلال زراعة مختلف المحاصيل الزراعية، حيث بلغ إجمالي المساحة المنفذة(51414) دونم والتي تضمنت ( 32254) دونم حنطة، (15300) دونم طماطم، (925) دونم شعير،( 2935) دونم محاصيل […]

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