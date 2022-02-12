وصية المفكر سيد القمني.. - فارس الكيخوه

2022/02/12 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_الكيخوه تعلمنا ونحن نكتب هنا في الحوار المتمدن،ان نبحث ونغوص في كتب التراث الإسلامي...ولا نكتب عن فلان وعلان..لان النقل والعنعنات هي أسوأ وسيلة لنقل الحقيقة الكاملة..عندما نبحث نجد عجب العجاب وأشياء غريبة فعلا لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا الضمير.ورغم ذلك يؤمن بها المسلمين إيمان مطلق لا شك به،لانهم يؤمنون بأن الدين هو خط أحمر ،ليس فقط الدين ،بل كل شئ فيه ما عدا الله….لا أعرف إلى أي درجة هم مغيبين ؟ هل ي ......





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