خلعت حجابي ولم اقتل - منال حميد غانم

2022/02/12 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_حميد_غانم ارتديت العباءة العراقية بعمر السابعة حبا بها وتقليدا لأمي واختي الكبيرة , واجبرت عليها في سن التاسعة عندما حرض الجيران من الرجال اخي الاكبر على جبري لأرتدائها موضحين له ان جسمي قد بأ يكبر ومن الصعب ان اظهر في الشارع بدونها , انا التي انسحبت من اللعب مع فتيات الزقاق متأخرة عن قريناتي .



وبدأت ارتديها بدون غطاء الرأس الى ان قرر الاسلام السياسي في ال2005 اكراهي واكراه الفتيات الاخريات عليه عندما كا ......





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