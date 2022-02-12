رئيس اللجنة الاولمبية يصل طهران على رأس وفد رياضي

2022/02/12 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وصل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي العاصمة الايرانية طهران، قبل قليل، يرافقه وفد أولمبي عراقي يضم الأمينين العام والمالي وإثني عشر رئيس إتحاد رياضي مركزي.وذكرت الاولمبية في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ ان “حمودي والوفد المرافق له، حظي باستقبال رسمي رفيع يتقدمه رئيس اللجنة الأولمبية الايرانية سيد رضا صالحي أميري ونصير […]

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