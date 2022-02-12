مقتل شاب عشريني في ميسان بسبب “التكتك”

2022/02/12 | 21:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم السبت، بمقتل شاب عشريني جراء شجار بالأسلحة البيضاء جنوبي المحافظة.وذكر المصدر، ان “نزاعا بالأسلحة البيضاء اندلع بين شخصين في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان، بسبب الخلاف على ركن عجلة نوع (تكتك)، وانتهى بمقتل شاب في العشرينيات من عمره طعنا بالسكين”.واشار إلى أن “الجاني لاذ بالفرار […]

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