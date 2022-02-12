تلقوا نداءً بالخروج.. (بغداد اليوم) تكشف مصير المفرزة المرافقة للصيادين الكويتيين بالأنبار

2022/02/12 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشفت معلومات حصلت عليها (بغداد اليوم)، السبت، عن مصير المفرزة المرافقة للصيادين الكويتيين الذين تعرضوا لانفجار بعبوة ناسفة في محافظة الأنبار.وبحسب المعلومات، أن "امراً صدر، بسجن المفرزة الأمنية المرافقة للصيادين الكويتيين الذين تعرضوا لانفجار بعبوة ناسفة في محافظة الأنبار بعد عودتهم من الواجب".وأضافت، أن "ذلك جاء بسبب خروج المفرزة رفقة الصياديين دون كتاب رسمي، علما ان المفرزة خرجت بناءً على نداء واتصال من الجهات العليا في وزارة الدفاع".وقتل ثلاثة جنود بالجيش العراقي ومدني وأصيب جنديان بجروح (الثلاثاء 8 شباط 2022) في انفجار عبوة ناسفة على دورية عسكرية ترافق صيادين كويتيين بمحافظة الأنبار غربي العراق.

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