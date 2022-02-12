2022/02/12 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر حكومية مطلعة، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول فرض اتاوات في بعض الطرق البرية في ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" النائب المستقل صلاح زيني التميمي كشف قبل ايام بشكل تفصيلي خفايا ملف خطير وحساس للغاية يمس الامن القومي في البلاد ويتحدث عن فرض مبالغ مالية هي اشبه بالاتاوات على سائقي الشاحنات القادمة من كردستان صوب بغداد وبقية المحافظات مرورا بديالى وبمبالغ تصل الى عشرات الاف من الدولارات يوميا تذهب اغلبها الى جيوب قوى وجماعات متنفذة وفاسدين".

واضافت المصادر،ان "اتاوات الطرق موجودة منذ سنوات وتم الحديث عنها بشكل معلن من قبل بعض النواب لكن ما ورد من معلومات دقيقة على لسان التميمي تشكل ثغرة خطيرة في المسار الامني لانها قد تؤدي الى ضرر بالغ في الامن العام لان الفساد خطير جدا ما دفع الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل القيادات العليا في بغداد من اجل التحقق فيما ورد من معلومات".

واشارت الى ان" ما اورده التميمي شكل احراج كبير للموسسة الامنية في ديالى وسلط الاضواء على نفوذ قوى وجهات متنفذة حولت الطرق الى مصادر تمويل كبيرة من خلال فرض اتاوات غير قانونية تؤخذ من خلال استغلال القانون ولدفع الى اغراق الاسواق بالمحاصيل والبضائع الممنوعة من الاستيراد ما يجعل كل قرارات الحكومة نحو حماية المنتج الوطني حبر على ورق".

هذا وكان النائب المستقل صلاح زيني التميمي كشف قبل ايام في فيديو على صفحته على الفيس عن ملفات ساخنة وخطيرة في مشهد ديالى ومنها فرض مبالغ على سائقي الشاحنات للعبور بين الطرق الرئيسية.

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