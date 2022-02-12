الاعلام الرقمي : مشكلات فنية اوقفت بعض خصائص

2022/02/12 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مركز الاعلام الرقمي، عن مشكلات فنية في / تويتر / ادت الى ايقاف بعض خصائصه.وقال المركز في بيان مقتضب :" ان مشكلات فنية في موقع / تويتر / ادت الى ايقاف بعض خصائصه عند بعض المستخدمين"./ انتهى

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