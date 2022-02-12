2022/02/12 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة الغزي يطالب الشركات المنفذة للأبنية المدرسية في النجف بتسليمها خلال شهرين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يطالب الشركات المنفذة للأبنية المدرسية في النجف بتسليمها خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يطالب الشركات المنفذة للأبنية المدرسية في النجف بتسليمها خلال شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).