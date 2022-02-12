2022/02/12 | 21:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة مع استمرار الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق، تساءل مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) الأميركية عن جدوى بقاء هذه القوات هناك، داعيا إلى سحبها، قائلا إن بقاءها يتسبب في عدد من المشاكل لأميركا والعراق.وأشار المقال، الذي كتبه تريتا بارسي وآدم وينشتاين من معهد كوينسي للأبحاث بواشنطن، إلى الهجمات …

ظهرت المقالة مع استمرار استهدافها..



تساؤلات حول بقاء القوات الأميركية في العراق أولاً على النور نيوز.

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