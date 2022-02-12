مكالمة بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا تخطت الساعة.. والبيت الأبيض يوضح ما دار فيها

2022/02/12 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتملت مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساعة 12:06 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

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