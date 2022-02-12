2022/02/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار التنسيقي يستبعد تشكيل حكومة دون مشاركة أطرافه سبات سياسي ولا موعد محدّداً لإنتخاب رئيس العراق بغداد – قصي منذر اربيل – الزمان يعيش العراق مرحلة سبات سياسي بعد تجاوز التوقيات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة عدم توافق الكتل المعنية على اختيار مرشح تسوية للمضي بالاستحقاقات ، وتشكيل حكومة التي استبعد الاطار التنسيقي ولادتها ما […]

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