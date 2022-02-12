2022/02/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهود لنزع فتيل الأزمة وكيّيف ترى الهدوء مهماً في وجه التهديد الروسي العراق ودول عربية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا بغداد – الزمان دفع تصعيد التوترات بشأن أوكرانيا بين روسيا والغرب ،العراق ودول عربية واجنبية ، على مطالبة رعاياها بمغادرة الاراضي الاوكرانية ، خشية تعرض حياتهم للخطر، في وقت توصل واشنطن وباريس جهودهما الدبلوماسية للضغط […]

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