2022/02/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهد نوعي يطيح مسؤول الإغتيالات والخطف بالمشرّح تجدّد الدعوات إلى تغليب المصلحة الوطنية وحقن دماء الميسانيين العمارة – علي قاسم الكعبي جددت اطراف سياسية وشيوخ عشائر الى تغليب المصلحة الوطنية وحقن الدماء من خلال انهاء حالة التوتر الامني الذي تشهده محافظة ميسان منذ ايام على وقع سلسلة اغتيالات طالت شخصيات بارزة في المحافظة، فيما اطاحت […]

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