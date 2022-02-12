2022/02/12 | 21:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم السبت، عن وضع مذكرة تعاون رياضي مشترك بين العراق وإيران.وذكر بيان للجنة الأولمبية، أن “رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي وصل الى العاصمة الايرانية طهران، يرافقه وفد أولمبي عراقي يضم الأمينين العام والمالي وإثني عشر رئيس اتحاد رياضي مركزي”.وأضاف البيان، أن “حمودي والوفد المرافق له حظيا باستقبال […]

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