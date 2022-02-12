الكشف عن تأثير “اوميكرون” على مكونات الدم

2022/02/12 | 21:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… منذ ظهور وباء كورونا، وكل يوم تظهر البيانات الخاصة بالفيروس أنه يؤثر علي العديد من أعضاء الجسم، فنجد أن بعض المصابين يتعرضون للتأثر بالرئة، وأيضا القلب، والعديد من الأعضاء الأخري داخل الجسم،.ولكن المفاجأة أنه عند الإصابة بمتحور كورونا أوميكرون، ثبت أن موكنات الدم تتأثر، وهذا وفقا للتقرير المنشور علي موقع ” لايف”.[…]

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