الكتلة الشعبية تعلن رؤيتها بشأن تأليف الحكومة

2022/02/12 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الكتلة الشعبية المستقلة، السبت، تأييدها لحكومة أغلبية وطنية، فيما أكدت رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة.وقال رئيس الكتلة محمد عنوز، في لقاء متلفز، إن “الاصطفاف الوطني الذي حصل في رفض نهج 4 دورات انتخابية كان بارزاً في النجف، ويجب تحدي أي قانون يأتي تحت قبة البرلمان لكسر الاحتكار”.وأضاف، “هناك مصالح …

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