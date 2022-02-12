2022/02/12 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مفارز مديرية شرطة واسط، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حيث ألقى قسم مكافحة المخدرات القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، فيما ألقى قسم مكافحة الإجرام القبض على متهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ ق.ع.[…]

ظهرت المقالة القبض على 21 متهما بقضايا مختلقة في واسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 21 متهما بقضايا مختلقة في واسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 21 متهما بقضايا مختلقة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).