تعرف على الجيل الجديد لساعات الجيل الرابع من Tag Heuer

2022/02/12 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أطلقت شركة Tag Heuer رسميًا الجيل الرابع من الساعات الذكية الفاخرة التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS، وهي سلسلة Connected Caliber E4، التي تقدم معالجًا أسرع وأكثر قوة، وعمرًا أطول للبطارية، وشاشات محسّنة، وميزات برمجية إضافية.وتعيد Tag Heuer أيضًا الحجم الأصغر البالغ 42 ميليمتر جنبًا إلى جنب مع الإصدار القياسي بقياس 45 […]

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