2022/02/12 | 22:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة الحشد الشعبي ينفي فتح باب التطوع على مديرية الأمن بالهيئة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفي فتح باب التطوع على مديرية الأمن بالهيئة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفي فتح باب التطوع على مديرية الأمن بالهيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).