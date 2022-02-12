إغلاق مقر وهمي ينتحل صفة الحشد واعتقال 7 اشخاص في بغداد

2022/02/12 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، إغلاقه مقراً "وهمياً" ينتحل صفته ويعتقل 7 اشخاص ويصادر اسلحتهم.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مديرية الأمن والأنضباط في هيئة الحشد الشعبي اغلقت مقراً وهمياً ينتحل صفة هيئة الحشد الشعبي في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية بالعاصمة، واعتقلت قوة من المديرية سبعة اشخاص كانوا في المقر، فيما صادرت مجموعة من الأسلحة و باجات كانت بحوزة هولاء الاشخاص داخل المقر، وفقا للأستخبارات".

وأكدت مديرية أمن الحشد بحسب البيان أنها "ستبقى تلاحق كل من تسول له نفسهُ في انتحال صفة الهيئة او الاساءة لهذا الاسم او استغلاله لمآربه ومصالحه الشخصية".

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