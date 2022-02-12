الحشد يصدر بياناً بشأن التعيينات والتطوع بصفوفه

2022/02/12 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بياناً بشأن التعيينات والتطوع بصفوفه.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "لكثرة الرسائل حول التعيينات او التطوع في هيئة الحشد الشعبي او مديرية أمن الحشد الشعبي ، ننوه انه لايوجد حاليا اي تطوع و لا انتساب في الهيئة او مديرية الامن".

وبينت أنه "حالما يتم فتح باب القبول بالأنتساب سوف نوافيكم بذالك اما غـۧيـٓـٰر فلا صحة لما يثار من كلام فمن يروج لذالك يرجى الابلاغ عنهُ".

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