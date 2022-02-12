ما حجم الوساطة الأميركية لحل الخلاف الكردي ـ الكردي؟.. الديمقراطي يبسط يده للاتحاد للتسوية

2022/02/12 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم السبت، وجود وساطة أمريكية لحل المشاكل والخلافات بين الحزبين الكرديين.وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك رغبة لدى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحل الخلافات داخل البيت الكردي وحسم مرشح رئاسة الجمهورية في كردستان".

وأضاف أنه "تم طلب إبداء المرونة من الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي هو من حاول تقريب وجهات النظر بين المكونات، وبالتالي نريد إنهاء الخلافات الكردية، بعيدا عن الوساطات الخارجية".

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