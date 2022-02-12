فرع نقابة المحامين في ميسان يستنكر الاعتداء الذي تعرض له احد المحامين من قبل القوات الخاصة في المحافظة

2022/02/12 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / استنكر فرع نقابة المحامين في محافظة ميسان الاعتداء الذي تعرض له احد المحامين من قبل القوات الخاصة في المحافظة".وقال رئيس هيئة انتداب محامي ميسان المحامي "عقيل عوكي" في بيان :" ندين ونستنكر الاعتداء الذي تعرض له المحامي احمد الشمري من قبل القوات الخاصة في المحافظة".واضاف عوكي :" تم تدوين اقوال المحامي بطلب الشكوى و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين بعد ما تم التواصل مع السلطات القضائية المختصة بذلك".وتابع ان نقابة المحامين العراقيين / هيئة انتداب محامي ميسان/ ستقوم بالتصعيد على جميع المستويات و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن تلك القوات في حال استمر الاعتداء على المحامين في المحافظة"./انتهى س

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