إغلاق مقر وهمي ينتحل صفة الحشد الشعبي في بغداد

2022/02/12 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، إغلاقه مقراً “وهمياً” ينتحل صفته ويعتقل 7 اشخاص ويصادر اسلحتهم.وقال إعلام الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية الأمن والأنضباط في هيئة الحشد الشعبي اغلقت مقراً وهمياً ينتحل صفة هيئة الحشد الشعبي في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية بالعاصمة، واعتقلت قوة من المديرية سبعة …

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