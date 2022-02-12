2022/02/12 | 22:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CJ_rfBXkbIo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهل المدينة | إزالة التجازات في تكريت) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهل المدينة | إزالة التجازات في تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).