2022/02/12 | 22:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 67xBB9CcpdU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يبحث ضمانات التخلص من قيود البند السابع بشكل نهائي | تقرير صابرين كاظم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يبحث ضمانات التخلص من قيود البند السابع بشكل نهائي | تقرير صابرين كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).