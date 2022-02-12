الولايات المتحدة تفرج عن نصف الأموال الأفغانية المجمدة لصالح المساعدات الإنسانية

2022/02/12 | 22:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بموجبه تفرج الولايات المتحدة عن 3.5 مليارات دولار، هي نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة، وذلك لدعم جهود المساعدات الإنسانية في أفغانستان، فيما سيخصص مبلغًا مساويًا لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة.

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