2022/02/12 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، بفضح ما أسماه بـ "الجرائم والرذائل الاخلاقية"، لرئيس النظام السابق صدام حسين، وذلك خلال لقائه عوائل قتلى وجرحى سقطوا في الحرب مع العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب وكالة "إرنا"، (12 شباط 2022)، فإن "الرئيس الإيراني رئيسي طالب بفضح (الجرائم والرذائل الأخلاقية) للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وحلفائه بحق الشعب الإيراني، خارج الحدود الوطنية ويتم الإعلان عنها على مستوى العالم".

وأضاف رئيسي خلال استقباله، عوائل قتلى ومصابين سقطوا إثر "قصف مباراة ملعب كرة القدم في مدينة جوار بمحافظة إيلام غربي البلاد، بواسطة المقاتلات العراقية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين".

واعتبر إبراهيم رئيسي، "محافظة إيلام، واحدة من المحافظات الإيرانية الصامدة، والتي ساعدت بشكل كبير خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، (1980-1988) في الدفاع عن ثغور البلاد والثورة الإسلامية".

وقال الرئيس الإيراني: "إن إقامة مباراة كرة القدم في مدينة جوار، في عام 1986، رغم الظروف الناجمة عن الحرب المفروضة، شاهدة على مدى صمود ومقاومة أهالي محافظة إيلام الذين برهنوا بأنهم لن يتركوا الساحة أمام العدو إطلاقا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يطالب بفضح جرائم صدام حسين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يطالب بفضح جرائم صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).