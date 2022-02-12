الحشد الشعبي ينتصر على ديالى في دوري اليد الممتاز

2022/02/12 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 27 هدفاً مقابل 22 ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد.واقيمت المباراة على قاعة وسام المجد في إطار لقاءات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى.ومنذ بداية المباراة، ظهر واضحا حرص فريق الحشد الشعبي لكرة اليد في الحفاظ على حظوظه بالمنافسة على المراكز المتقدمة لذلك […]

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