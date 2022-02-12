انتهاء أزمة الطفل السوري المختطف فواز

2022/02/12 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، السبت، إن خاطفي الطفل السوري فواز قطيفان أطلقوا سراحه بعد استلامهم "فدية" مالية.

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