مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سُمِع دويه في الكرادة

2022/02/12 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن طبيعة الانفجار الذي سُمِع دويه في الكرادة وسط بغداد.وابلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، عن “سقوط قنينة اوكسجين من اعلى دار على عجلة مدنية ادى الى انفجارها”.واضاف ان الحادث لم يسفر عن اصابات فقط اضرار مادية بالعجلة”.

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