انفجار قنينة أوكسجين عقب سقوطها على سيارة في الكرادة

2022/02/12 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، بأن قنينة أوكسجين، سقطت على سيارة، من أعلى أحد المنازل، مما أدى إلى انفجارها، دون سقوط ضحايا.

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