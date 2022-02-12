قطار مانشستر سيتي يدهس نورويتش في البريميرليج

2022/02/12 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضاف فريق مانشستر سيتي، مضيفه نورويتش سيتي إلى قائمة ضحاياه بتغلبه عليه بأربعة أهداف دون رد.والتقى الفريقان على ملعب كارو رود لحساب الاسبوع 25 من البريميرليج.وتوالى على تسجيل رباعية سيتي كل من رحيم ستيرلينج ثلاثة أهداف في الدقائق 31 و70 و90 وفيليب فودن في الدقيقة 48.بهذا الفوز واصل قطار سيتي مسيره […]

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