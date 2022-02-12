مصدر يكشف تفاصيل دوي انفجار سمع في الكرادة

2022/02/12 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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هذا هو صوت الانفجار الذي سمع ضمن منطقة الكرادة

سقوط قنينة اوكسجين من اعلى دار على عجلة مدنية ادى الى انفجاره دون اصابات فقط اضرار مادية بالعجلة الحادث عرضي

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