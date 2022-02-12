تشلسي يحقق لقبه العالمي الأول ببطولة العالم للأندية

2022/02/12 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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توج فريق تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية، عقب الفوز على نظيره فريق بالميراس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد بنادي".

وسجل تشيلسي هدف التقدم عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 55، بينما سجل بالميراس هدف التعادل عن طريق رافائيل فيجا من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي (1-1)، اتجه الفريقين الى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل البلوز هدف ثاني عن طريق كاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقيقة 117.يذكر أن هذا اللقب هو الأول في تاريخ البلوز في مسابقة مونديال الأندية.

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