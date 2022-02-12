رونالد يفشل في التخلص من عقدة 2022

2022/02/12 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في إنهاء عقدته مع الشياطين الحمر خلال عام 2022.

ولم يسجل رونالدو أي هدف في العام الجديد حتى الآن، كما كرس عقدته بالفشل في زيارة الشباك، اليوم السبت، خلال مواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم مانشستر يونايتد عن طريق جادون سانشو في الدقيقة 21، وتعادل تشي آدمز لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 48.

يذكر أن العديد من التقارير زعمت أن رونالدو غير سعيد في مانشستر يونايتد هذا الموسم، ويدرس الرحيل عن "أولد ترافورد" بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة

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