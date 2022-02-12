فرق الدفاع المدني تتمكن من انقاذ طفلة من حريق في بغداد

2022/02/12 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ طفلة من حريق في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قبل أن تلتهم جسدها نيران الحريق التي حاصرتها وسط منزل ذويها في منطقة الشعب ببغداد ".واضاف البيان:" ان الفرق بذلت جهودا جبارة حتى نجحت باقتحام المنزل والبحث وايجاد الطفلة واحتضانها ، اذ تسابقت خطواتهم لتسبق النار بالوصول إليها وجعلت من جسد منقذها درعاً يحميها من نار الحريق وتأمين إخراجها من دارها بسلام مع نقلها إلى المستشفى القريب بعد أن أصيبت بحروق بسيطة "./انتهى2

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