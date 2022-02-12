صورة صيد صادمة ورائعة تفوز بجائزة حماية الحياة البحرية لعام 2022

2022/02/12 | 22:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت صورة جويّة وثّقت قاربين ألقيا شباكهما الضخمة على نطاق واسع بهدف صيد سمك البلمية في المياه الفيتنامية، بجائزة "مؤسسة أنقذوا بحورنا" (Save Our Seas Foundation) عن فئة "حماية البيئة البحرية"، وذلك ضمن جائزة أفضل مصوّر تحت الماء لعام 2022.

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