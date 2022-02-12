ميسان: تصادم عدة عجلات والحصيلة الأولية إصابة 7 أشخاص (صور+ فيديو)

2022/02/12 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت محافظة ميسان، مساء اليوم السبت، حادث تصادم بين عدد من العجلات، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

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وأفاد مصدر محلي لـ"ناس"، (12 شباط 2022)، بأن "عدداً من العجلات اصطدمت ببعضها بالقرب من مبنى كاتب العدل في منطقة الشبانة بالعمارة، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من المواطنين".

وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، فيما قامت القوات الأمنية ورجال المرور برفع العجلات المتضررة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وفي وقت لاحق، أفاد مصدر طبي لـ"ناس"، بأن "عدد المصابين جرّاء الحادث بلغ 7 أشخاص".

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