دراسة: أدوية تنشيط الجهاز المناعي تساعد في علاج السرطان

2022/02/12 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعد تحفيز جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الأورام طريقة واعدة لعلاج السرطان، فيعمل العلماء على استراتيجيتين تكميليتين لتحقيق ذلك وهما نزع الأضرار التي تضعها الأورام على جهاز المناعة؛ وتوصيل الجزيئات التي تحفز الخلايا المناعية.فعند تحفيز جهاز المناعة ، يجب على الباحثين توخي الحذر حتى لا يبالغوا في تحفيزه، مما قد يتسبب في […]

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