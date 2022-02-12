2022/02/12 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان فتاة اقدمت على قتل والدتها في منطقة الغزالية ببغداد.وابلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، انه “اقدمت شابة تولد ٢٠٠٣ على قتل والدتها تولد ١٩٨١ باطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس تم اصابتها في منطقة البطن، حيث فارقت الحياة على اثرها”.واضاف المصدر انه “تم القبض على […]

ظهرت المقالة الحالة الثانية من نوعها خلال شهر..



فتاة تقتل والدتها في الغزالية ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

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